Ein Original bricht auf zu neuen Ufern

Das war ja wohl klar: Wenn einer vom Schlag eines Wolfgang Wimmer, Perger Versicherungsunternehmer und Wirtschaftskammer-Obmann seinen 60. Geburtstag zelebriert, wird daraus keine Feier im kleinen Kreis, sondern ein Event, für das am Montagabend die Burg Kreuzen gerade einmal groß genug war. Rund 400 Gäste, von Familie über Jungschar-Freunde, Veteranen des HAK-Streberclubs, DSG Union Perg, Fußball-Reiseclub, Lions Club, Gemeinde- und Landespolitik, Kunden und Nachbarn waren gekommen, um gemeinsam zu feiern.

In gewohnt launiger Manier gab „WiWo“ – der Spitzname geht auf seine Zeit als Jungscharführer zurück – im Gewand eines Renaissance-Burgherren einen Streifzug durch sein erfülltes Leben. Und er stellte in Begleitung von Gattin Rosemarie sowie der Kinder Michael, Anna und Matthäus ein neues Projekt vor: „WiWos Island“, ein Boot, das am Ufer des Attersees ankert und derzeit zu einem Multifunktions-Erholungsort umgestaltet wird. Hier wird der Unternehmer, der sich zuletzt schrittweise in seiner Versicherungsagentur ebenso etwas zurücknahm, wie er dies demnächst auch in der Wirtschaftakammer vorhat, seine nach wie vor beeindruckende Tatkraft investieren.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner