Ein oranges Zeichen gegen Gewalt an Frauen

ROHRBACH-BERG. Die Rohrbacher Soroptimistinnen sind am Samstag von 8 bis 12 Uhr beim Rohrbacher Wochenmarkt vertreten und wollen anlässlich der Kampagne "Orange the World" ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen setzen.

Dabei gibt es nicht nur orange Köstlichkeiten und kleine Mitbringsel gegen eine freiwillige Spende, sondern auch Musik: Die "Genusskistln" aus Kleinzell sowie Sieglinde Füreder und Sigi Mittermayr treten beim Wochenmarkt auf. Die Einnahmen werden für regionale Projekte, die das Leben von Frauen und Mädchen verbessern, verwendet; die Soroptimistinnen helfen aber auch rasch und unbürokratisch in Notlagen (rohrbacherland@soroptimist.at).

