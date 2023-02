Ein optimistischer Abend mit den Gedanken von Anselm Grün

Die Worte und Gedanken von Pater Anselm Grün geben Hoffnung, inspirieren, ermöglichen neue Sichtweisen für eine aus den Fugen geratene Welt. Sie sind einfühlsam und tun gut. Der gefragte Redner und Bestsellerautor ist in seinem Hauptberuf Mönch in der Benediktinerabtei Münsterschwarzach in Bayern.

Am Freitag, 17. Februar, um 19.30 Uhr, kommt Pater Anselm Grün auf Einladung des Familiennetzwerkes Mühltal in das Centro Rohrbach. Er spricht an diesem Abend zum Thema "Im Wandel wachsen. Wie wir freier, authentischer, gelassener und hoffnungsvoller werden können".

Botschaft berührt die Herzen

"Pater Anselm berührt die Herzen. Seine Botschaft ist positiv und kennt die Bedürfnisse der Menschen", freut sich Roswitha Öhler, Leiterin des Familiennetzwerkes Mühltal, die Grün bereits mehrmals erfolgreich für einen Vortrag im Centro gewinnen konnte. Seine Vorträge sind üblicherweise über Jahre vorher ausgebucht. Seine Bücher wurden rund 20 Millionen Mal verkauft und in 30 Sprachen übersetzt.

Nach seinem Vortrag gibt Pater Anselm Grün im Podiumsgespräch mit Sabine Kronberger, Chefredakteurin von "Welt der Frauen", Einblick in sein Leben und seine Botschaften. Mitveranstalter des Abends ist der Lions Club Rohrbach-Böhmerwald. Es werden soziale Projekte im Bezirk Rohrbach unterstützt.

Vorverkaufskarten um 17 Euro gibt es in allen Sparkassen und auf sparkasse.at/ticketing.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper