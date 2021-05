"Solche Flächen bräuchten wir in Oberösterreich in noch viel größerer Zahl. Naarn hat hier eine Vorreiterrolle übernommen", sagt der Biologe Werner Weißmair über jenes Projekt, das Naarner Jäger gemeinsam mit der Gemeinde und unter Begleitung von Experten im Ortsteil Schönau verwirklicht haben. Auf einer Fläche von 3000 Quadratmetern legten sie eine Artenschutz-Oase an, die nicht nur gefährdeten Amphibien als Rückzugsort dient, sondern auch heimischem Niederwild.