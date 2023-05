Ein naturnaher Alterssitz für drei gequälte Bären

Bär "Erich" übersiedelte vor acht Jahren aus einer illegalen Haltung in Oberösterreich in den Bärenwald.

Ein Bambusstamm hat die Aufmerksamkeit von "Mark" geweckt. Mit seinen mächtigen Pranken schiebt er das Stück hin und her, nimmt es in den Mund und wirft es in Richtung Teich, um diesen dann selbst ein Stück weit zu durchwaten. Szenen wie diese erleben Besucher des Bärenwalds Arbesbach im Waldviertel – fünf Kilometer von der Landesgrenze zu Oberösterreich entfernt –, wenn sie durch das eineinhalb Hektar große Waldstück der Bärenschutzstation spazieren.