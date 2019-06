Ein Lokal-Duell als Endspiel

Die Ausgangslage vor dem heutigen Mühlviertel-Derby zwischen St. Martin und Union Perg ist klar: Der Aufsteiger benötigt gegen die bereits geretteten Perger mindestens einen Punkt und muss auf einen Patzer von Gmunden bei Schlusslicht Marchtrenk hoffen. Sonst geht es nach einem Jahr in der OÖ-Liga wieder zurück in die Landesliga. "Wir müssen erst einmal schauen, dass wir unser Spiel gewinnen. Da werden wir alles reinhauen", sagt St. Martins Trainer Dominik Nimmervoll vor dem letzten Saisonspiel. "Wir müssen uns aber im Vergleich zu den Partien der vergangenen Wochen eindeutig steigern."

In der Landesliga Ost will sich die Vorderweißenbach halten. Die Mühleder-Elf muss dazu aber morgen beim direkten Konkurrenten Traun gewinnen, um nicht in die Relegation zu müssen. Dabei könnte sich der Aufsteiger auch gleich für die 1:6-Schlappe im Herbst revanchieren. In der Bezirksliga Nord steht der Aufsteiger mit Blau-Weiß Linz fest. Noch nicht geklärt ist die Abstiegsfrage: Neben Fixabsteiger Schweinbach müssen noch drei Teams zittern. Nur einer aus dem Trio Ottensheim, Putzleinsdorf und Steyregg kann sich sicher retten, einer muss in die Relegation, und eine Mannschaft steigt ab. Morgen gibt es dabei ein Fernduell der Abstiegskandidaten: Putzleinsdorf spielt in Freistadt, Steyregg bei der Union Julbach und Ottensheim beim Schlusslicht in Schweinbach.

Artikel von Friedrich Müller Lokalredakteur Wels f.mueller@nachrichten.at