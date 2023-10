Ein Literaturweg für Brigitte Schwaiger

Mit einer gemeinsamen Begehung wurde am Sonntagnachmittag der Brigitte-Schwaiger-Literaturweg in Freistadt eröffnet. Die etwa zwei Kilometer lange Runde führt durch die Altstadt zu zehn Plätzen, die in Brigitte Schwaigers Leben große Bedeutung hatten. Hier wurde am Sonntag mit kurzen Lesungen, Musik und Informationen an die bedeutende Schriftstellerin erinnert. Abgerundet wurde die Eröffnung mit einem Festakt im Salzhof.

Der gesamte Literaturweg umfasst auch noch eine zusätzliche Wanderroute im Norden der Stadt. Hier können Gehfreudige auf einer 2,4 km langen Schleife zwei weitere Stationen mitten im Grünen entdecken. Der Literaturweg ist an 365 Tagen im Jahr frei zugänglich. Interessierte können auf diesem Weg der Freistädter Autorin Brigitte Schwaiger näherkommen.

Der Brigitte-Schwaiger-Literaturweg wurde mit Unterstützung der Leader-Region Mühlviertler Kernland, regionaler Sponsoren sowie der Stadtgemeinde Freistadt errichtet.

Brigitte Schwaiger (1949–2010) hat mit ihrem Debütroman "Wie kommt das Salz ins Meer" einen Bestseller geschrieben, der mehr als 500.000 Mal verkauft, in 15 Sprachen übersetzt sowie 1988 verfilmt wurde. Es folgten viele weitere Romane, eine Reihe von Prosa- und Dramabänden sowie Hörspiele. Schwaiger gilt als eine der wichtigsten deutschsprachigen Literatinnen der 1970er- und 80er-Jahre.

