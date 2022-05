Ein Lehrpfad zum Fundament des Mühlviertels

Gleich mehrere Anlässe zum Feiern gab es am Samstag im Rechberger Freilichtmuseum Großdöllnerhof. Neben der Eröffnung der neuen Ausstellungssaison rund um „Volksmedizin und Aberglaube“ präsentierte der Verein Naturpark Mühlviertel den neu gestalteten Steinlehrpfad auf der Wiese vor dem geschichtsträchtigen Hof. Dieser Pfad gibt einen guten Überblick zur Geologie in Oberösterreich. Auf dem lehrreichen Rundweg werden die verschiedenen Gesteinsarten aus allen Landschaften Oberösterreichs vom Mühlviertler Granit im Norden über das Alpenvorland bis zu den Flyschbergen und Kalkalpen gezeigt.

„Der Pfad wurde in den 1970er Jahren grundgelegt. Wir haben nun einige Infotafeln neu gestaltet und Markierungen neu angebracht“, sagte die langjährige Naturpark-Geschäftsführerin Barbara Derntl bei der Eröffnung. Ergänzt wurde der Pfad um Aktivstationen wie eine Steinwippe, bei der das eigene Gewicht geschätzt und mit Steinen aufgewogen werden kann. Auch ein Geschicklichkeitsspiel unterhält Jung und Alt.

Häuserchronik präsentiert

Erste Einblicke gab es am Samstag zudem in die soeben erschienene Rechberger Häuserchronik. Zehn Jahre Arbeit stecken in diesem üppigen Nachschlagewerk zu den Häusern und ihren Bewohnern von einst und jetzt. „Nach unserem 2009 erschienenen Heimatbuch ist dies das nächste große Werk zur Geschichte unserer Gemeinde“, sagt Bürgermeister Martin Ebenhofer. „Es ist uns in akribischer Arbeit gelungen, Gemeindeaufzeichnungen und die Pfarrmatriken mit privaten Quellen – vor allem von Heimatforscher Leo Mayböck – zusammenzuführen“, erklärt Projektleiter Karl Haider aus Bad Kreuzen. In Inhalt und Gestaltung sei die Rechberger Häuserchronik im Unteren Mühlviertel einzigartig.