Ein Kollektiv aus Kunst und Handwerk

Keine zehn Quadratmeter ist das Atelier von Georg Natschläger und Benjamin Raml groß. Doch die Enge im Keller tut ihrer Kreativität und Schaffenskraft keinen Abbruch. Denn was die beiden hier seit Sommer des Vorjahres alles geschaffen haben, kann sich zeigen lassen – und tut es auch, nämlich derzeit bei ihrer Ausstellung in der Sparkasse in Pregarten.