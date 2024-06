Ein Klangteppich aus Alter Musik

Mit drei Barock-Konzerten in der Stadtpfarrkirche sowie einem Nachtkonzert in der Filialkirche St. Peter rollt der Verein "Labyrinthus" in den kommenden Wochen Freunden der Alten Musik den Roten Teppich aus.

Seit der Gründung des Originalklang-Festivals im Jahr 2005 locken diese Konzerte an besonderen Orten Interessierte aus dem weiteren Umfeld an. Dazu trägt auch die fein aufeinander abgestimmte Programmierung des Festivals durch den Freistädter Organisten und Cembalisten Bernhard Prammer bei. Jahr für Jahr gelingt es ihm auf ein Neues, hochkarätige Musiker für dieses Festival zu begeistern und nach Freistadt zu bringen. Auch sie schätzen den einzigartigen Charme dieser feinen Konzertreihe in vertrautem historischen Ambiente. Das erste Konzert der Saison 2024 bestreitet am 10. Juli (20.30 Uhr) das Ensemble "Fioretto": Unter dem Motto "Garten – Lusth" entführt das Trio mit Georg Philipp Telemanns Musik in imaginäre Gärten.

Nach jedem der vier Konzerte gibt es bei Schönwetter die Möglichkeit, sich vor der Kirche bei einem Gratisgetränk auszutauschen und das Erlebte nachwirken zu lassen. Zu den Besonderheiten des Festivals gehört es auch, dass dem Verein Labyrinthus die Nachwuchsarbeit ein großes Anliegen ist: Jugendliche und Studierende sowie Inhaber des "Hunger auf Kunst und Kultur" Passes haben bei allen Festival-Konzerten freien Eintritt.

