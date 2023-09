Ein Jubiläum, das sich gewaschen hat

Höchste Ansprüche an Qualität und Organisation machen sich über die Jahre bezahlt. Das zeigt sich am Beispiel des Greiner Kunsthandwerksmarkts, der dieses Wochenende zum 25. Mal abgehalten wird. 90 Kunsthandwerker aus Österreich und den Nachbarländern sind noch bis Sonntag in der Donaustadt, um ihre Produkte zu präsentieren und zu verkaufen. Angemeldet hätten sich noch einige mehr.