FREISTADT. Mit dem künftigen Stadt- und Wellnesshotel auf dem Freistädter Messegelände geht es aufwärts. „Wir sind jetzt im sechsten Obergeschoß angekommen. Bis Jahresende wollen wir ganz oben ankommen und den Rohbau abschließen, um dann – so Gott will und uns Putin keine weiteren bösen Überraschungen beschert – im Herbst 2023 eröffnen zu können“, sagte Bauherr Dietmar Hehenberger gestern zu den „Mühlviertler Nachrichten“.

Namensfindung abgeschlossen

Passend zum Baufortschritt wurde nun auch der Name für den künftigen touristischen Leitbetrieb fixiert: Impulshotel Freigold. Er habe sich mit seinem Team auf der Suche nach einem Namen bewusst Zeit gelassen, sagt Hehenberger: „Mit Impulshotel Freigold haben wir jetzt eine Bezeichnung gefunden, die perfekt zum Standort und zu unseren Intentionen passt.“

Damit schlage man eine Brücke zur großen Geschichte des Standortes: „Freistadt war zu Zeiten des Salzhandels, aber auch später so etwas wie ein wirtschaftlich goldener Boden im Mühlviertel. Diesen Zugang greifen wir mit dem Hotelnamen auf und stellen damit eine Verbindung zur Historie her.“

Wobei das „Gold“ nicht nur im Namen des zehngeschoßigen Hotels zum Tragen kommt, sondern auch an dessen Fassade. Das Gebäude wird nämlich mit einer speziellen Fassade versehen, die im Sonnenlicht golden glänzt. „Wir setzen hier auf ein Gittergeflecht, das die Fassade auflockert. Dabei kommt ein besonderes Alu-Verbundmaterial zum Einsatz, das bei bewölktem Himmel einen edlen Anthrazit-Ton abgibt und bei Sonnenlicht in Gold schimmert“, so Hehenberger.

Doch nicht nur der Bau auf dem Stieranger in Freistadt nimmt Formen an, auch bei der Zusammenstellung des künftigen Mitarbeiterteams ist Hehenberger nicht untätig. „Wir möchten von Beginn weg eine kompetente, topmotivierte Mannschaft mit ungefähr 80 Beschäftigten am Start haben. Die ersten 20 haben wir schon“, zeigt sich Hehenberger mit dem Aufbau des Personalstamms zufrieden.

Dabei gewähren Hehenberger und sein Co-Investor Wolfgang Hochreiter zahlreiche Benefits: So erhalten Lehrlinge nach erfolgreicher Probezeit gleich zum Start das Gehalt des zweiten Lehrjahres. Auf bereits ausgebildete Fachkräfte warten neben einem attraktiven Prämiensystem auch eine Vier-Tage-Woche, klimatisierte Arbeitsplätze, eine Mitarbeiter-Akademie, freie Verpflegung, die kostenlose Benützung des Wellnessbereichs sowie bestens ausgestattete Mitarbeiterunterkünfte.

Bewerbungen für eine Mitarbeit im Impulshotel Freigold sind unter bewerbung@hotel-freigold.at möglich. (lebe)

Dietmar Hehenberger,

Bauherr Impulshotel Freigold