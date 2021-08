Ein Herz für Brustkrebs-Patientinnen

Bereits zum dritten Mal übergab die Gruppe Stoffkunst Patchwork Oberes Mühlviertel handgenähte Herzpolster an das Klinikum Rohrbach. In liebevoller Handarbeit haben die Mitglieder unter der Leitung der Sarleinsbacherin Christine Indra aus bunten Stoffen 60 Kissen in Herzform genäht. Die Firma Nösslböck aus Hofkirchen stellte das hochwertige Füllmaterial gratis zur Verfügung. Die Kissen haben die Form eines Herzens mit verlängerten "Ohren" und werden von den Brustkrebs-Patientinnen unter dem Arm getragen. Das lindert Narbenschmerzen und Lymphschwellungen sowie den Druck unter dem Arm nach der Operation. Es erleichtert das Liegen und gibt einen gewissen Schutz bei plötzlichen Bewegungen oder Stößen, wie sie beim Husten oder im Alltag auftreten können. Es gehe aber auch um den emotionalen Aspekt.