Ein Hauch von Pink Floyd im Mühlviertel

Auf einen grandiosen Abend dürfen die Organisatoren des St. Georgener Marktfests zurück blicken. Ein voll besetzter Marktplatz und großartiger Musiker samt bester kulinarische Betreuung ließen viele Besucher gar von einem „magischen Abend“ sprechen.

Als Auftakt brachten "Saint George'n Bourbon" alias Harry Mayrhofer und Hermann Innreiter Stimmung ins Fest. Die beiden hatten auf der Bühne sichtlich eine Menge Spaß und konnten das Publikum mitreißen!. Um 21 Uhr betraten dann „Yet Another Floyd“ die Bühne: Die zwölfköpfige Band bot bei ihrem bombastischen Programm - neben dem unverkennbaren Pink Floyd Sound - gleich auch eine sensationelle Laser- und Lichtshow als Gesamterlebnis für Auge und Ohr auf den Markplatz.

Zum Gelingen des Abends trugen neben den beteiligten Gastronomen auch der Kulturverein Tribüne mit tatkräftiger Unterstützung bei. „Ohne unsere vielen helfenden Hände und der Mannschaft im Hintergrund liefe das Fest nicht so unkompliziert ab“, freut sich auch Bürgermeister Erich Wahl. Summa Summarum: Nach dem Fest ist vor dem Fest. In diesem Fall das St. Georgener Hopfenfest am 10. August.