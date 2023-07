Ein Hauch von deutscher Bundesliga im Mühlviertel

Es war ein Wiedersehen mit guten Bekannten: Einmal mehr traf der deutsche Zweitligist Fortuna Düsseldorf in Bad Leonfelden zum Sommer-Trainingslager ein. "Wir fühlen uns hier so richtig wohl", bedankte sich Sportvorstand Klaus Allofs bei Bürgermeister Thomas Wolfesberger, Hotelchefin Heide Perndorfer und Tourismus-Geschäftsführer Markus Obermüller für die Gastfreundschaft, mit der Fortuna Düsseldorf in Bad Leonfelden betreut wird.

Die Fortuna-Kicker trainieren in Bad Leonfelden in der nach dem hiesigen Kurhotel benannten "Vortuna-Arena" und nächtigen im Falkensteiner Genuss- und Wohlfühlhotel.

Neben dem sportlichen Schwerpunkt inklusive einiger Testspiele kommt auch die Kulinarik nicht zu kurz: Während sich die Spieler streng an den vom Betreuerstab vorgegebenen Essensplan zu halten haben, kommen die begleitenden Fans und Funktionäre in den regionalen "Hoch:Genuss-Betrieben" voll auf ihre Rechnung. Damit Klaus Allofs & Co. auch zu Hause nicht auf Mühlviertler Köstlichkeiten verzichten müssen, stellten sich Tourismusverband und Stadtgemeinde mit einem Kochbuch als Gastgeschenk ein.

