Weil man Feste feiern soll, wie sie fallen, wurde das Jubiläumsjahr "850 Jahre Neumarkt" zwar den Umständen entsprechend adaptiert, aber das Feiern an sich will man sich in der Mühlviertler Marktgemeinde keinesfalls nehmen lassen. "Natürlich gibt uns die Pandemie das Machbare vor. Ganz groß geht ohnehin nicht, aber spurlos vorübergehen lassen wir das Jubiläum sicher auch nicht", sagt der Neumarkter Bürgermeister Christian Denkmaier (SP).