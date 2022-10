Ein Freistädter wird Chef im neuen Stadthotel FREISTADT. Leopold Tröls übernimmt die Position des Hoteldirektors im „Freigold“. Stück für Stück fügt sich das künftige Mitarbeiterteam des Hotels „Freigold“ am Messegelände von Freistadt zusammen. Nun wurde auch die Position des Hoteldirektors fixiert. „Wir freuen uns, dass mit Leopold Tröls ein absoluter Fachmann bei uns tätig sein wird. Er kennt die Branche und die Region gleichermaßen“, sagt Bauherr Dietmar Hehenberger zur Verpflichtung des gebürtigen Freistädters.

Tröls bringt eine solide Ausbildung – er absolvierte die Höhere Bundeslehranstalt für Tourismus in Bad Ischl und ein Sozialmanagement bzw. Marketingstudium – ebenso in seine neue Tätigkeit ein wie jahrelange Selbstständigkeit und praktische Erfahrung in der Gastronomie. Man sei in Sachen Mitarbeiterrekrutierung gut unterwegs, betont Hehenberger: „Die Hälfte des Teams ist bereits an Bord.“ Derzeit konzentriert sich die weitere Mitarbeitersuche vor allem auf die Bereiche Service und Küche. Er wolle Fachkräften ebenso eine neue berufliche Perspektive ermöglichen wie Jugendlichen die eine entsprechende Ausbildung absolvieren möchten.

Und auch für die zukünftigen Gäste des Hotels (Eröffnungstermin ist der September 2023) wird das Projekt bald greifbar: Bereits in diesem November wird der Gutscheinverkauf für das touristische Leuchtturmprojekt im Bezirk Freistadt gestartet