Ein Fluss, der Oberösterreichs Menschen verbindet

Die Donau war für den Bezirk Perg seit jeher eine Lebensader. Die Anlageplätze von Schiffen entwickelten sich zu lebendigen Handelsplätzen. Bei einem Gespräch unter hiesigen Sammlern historischer Fotografien entstand die Idee, eine gemeinsame Bildbroschüre zu gestalten über einen Fluss, der die Menschen zusammenbringt.

"Geschichte ist spannend, inspiriert, begeistert und informiert", sagt der Obmann des Vereins "Geschichte teilen", Johannes Gstöttenmayer aus Linz: "Jeder von uns sammelt und hat ein großes Archiv mit vielen Informationen. Diese Quellen wollen wir sinnvoll in ein gemeinsames Ganzes verpackt werden." Diese Überlegung war die Grundlage für das Vorhaben, eine Broschüre zum Thema "Die Donau verbindet Oberösterreich" zu initiieren.

Roland Enzenhofer, Besitzer des Rauscherhauses Mauthausen, stellte am vergangenen Wochenende seine Räumlichkeiten für ein erstes Vernetzungstreffen von Geschichts- und Heimatforschern aus der Region zur Verfügung. Dabei wurden die Rahmenbedingungen für den neuen Bildband festgelegt. Dieser soll demnach die Geschichte der Donaugemeinden während der vergangenen 100 Jahre aufrollen. Die Zeitreise entlang der Donau soll in Linz beginnen und in St. Nikola enden.

Austauschen und gestalten

Um das Projekt ins Rollen zu bringen, werden nun alte Fotos, Ansichtskarten und Bücher zusammengetragen; idealerweise aus den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts - Feste, Alltagsszenen und Porträtaufnahmen. "Entsprechende historische Fotos sind herzlich willkommen. Sie werden von mir sorgfältig bearbeitet, eingescannt und wieder retourniert", sagt Obmann Gstöttenmayer zu der Initiative.

Begleitend zu den Fotos sollen auch Kurzgeschichten zum Leben an der Donau, sowie Porträts von Menschen mit einem engen Bezug zur Donau in das Buch aufgenommen werden. Die Journalistin und Biografin Gerlinde Riegler-Aspelmayr wird die Redaktion der eingelangten Texte übernehmen.

