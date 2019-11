Ein Fest mit 500 Spielen für die ganze Familie

Ein Fixpunkt im Kalender des Familiennetzwerkes Mühltal ist das beliebte Spiele.Fest. 500 Spiele, darunter die neuesten Hits, stehen zum Ausprobieren bereit. Das Fest findet am Sonntag, 24. November, von 13 bis 18 Uhr in der NMS Niederwaldkirchen statt. Das Kinderspiel des Jahres "Tal der Wikinger", bei dem es um Taktik und Geschicklichkeit geht, ist ebenso dabei wie das Spiel des Jahres "Just one" – ein Wort-Ratespiel, das durch seine Einfachheit überzeugt. Die Spiele werden vom Jugendreferat des Landes OÖ zur Verfügung gestellt. Spieleprofis stehen mit Rat und Tat zur Seite.

"Wir wollen mit dem Spiele.Fest ermöglichen, gemeinsam mit Kindern oder Spielepartnern einen lustigen und spannenden Nachmittag zu verbringen", lädt das Team des Familiennetzwerks unter der Leitung von Roswitha Öhler ein.

An diesem Spielenachmittag können die Besucher auch Schach ausprobieren oder sich im Tarockieren versuchen. Neu ist außerdem ein Flohmarkt mit gebrauchten Spielen.