Ein Fest für Stowasser

"So gehe denn mein Buch hinaus und suche sich Freunde. Gebe Gott, dass es so viel Nutzen schaffe, als es mir Arbeit gegeben hat", schrieb der Verfasser des "Lateinisch-Deutschen Schulwörterbuches", Josef Maria Stowasser, im Vorwort der 1. Auflage, das er mit "Lest im Mühlkreis, 18. August 1893" schloss.

Tatsächlich ging das Wörterbuch bis dato hinaus in den gesamten deutschsprachigen Raum. Ob es sich dabei nur Freunde gesucht hat, sei dahingestellt. Für den Verein "Kunst Kultur Kefermarkt", das Gymnasium Freistadt und die Arbeitsgemeinschaft Klassischer Philologen und Altertumswissenschafter gibt das Jubiläum freilich Anlass, Stowassers Werk gehörig zu feiern. Am Freitag und Samstag werden in der Pfarrkirche und im Pfarrzentrum Kefermarkt sowie beim GH Mader in Lest mehrere Programmpunkte das Buch und seinen Schöpfer würdigen. Mit dabei ist der "vagabundierende Kulturwissenschafter" Roland Girtler.

Programm: kultur.kefermarkt.at

