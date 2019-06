Ein Fest der Rhythmen, Lebensfreude und Vielfalt

Es war wahrlich ein buntes Bild, das sich von Mittwoch bis Samstag in Freistadt beim Internationalen Percussion-Festival „Colours of Percussion“ (COP) bot: 23 Ensembles mit 200 Musikern aus 17 Ländern spielten im Kulturzentrum Salzhof auf. Außerdem gaben zahlreiche Percussion-Künstler ihr Wissen über Instrumente und Rhythmus in 30 Workshops an Interessierte dieser Musikrichtung weiter.

„Lediglich einen Workshop mussten wir absagen, aber die anderen waren sehr gut besucht“, ist Organisator Markus Lindner, Lehrer an der Landesmusikschule Freistadt, mit dem Publikumsinteresse zufrieden. An drei Tagen fand zudem ein jeweils gut besuchter Mittags-Percussion-Brunch mit bunt gemischten Formationen und Trommelsessions im Salzhof statt. Beim Programmpunkt „Klingender Hauptplatz“ präsentierten sich die Künstler am Freitag als Bestandteil des wöchentlichen Genussmarkts einer breiten Öffentlichkeit im Zentrum der Altstadt. Zudem konnten Festival-Besucher bei zehn Ausstellern die teilweise exotischen Instrumente der Percussion-Darbietungen näher kennenlernen und auch käuflich erwerben.

Neu bei der mittlerweile achten Auflage des alle zwei Jahre stattfindenden Festivals war ein internationaler Wettbewerb, bei dem sich Nachwuchskünstler aus aller Herren Länder per Videoeinreichung für die Finalrunde im Rahmen des Festivals qualifizieren konnten. Eine Jury nominierte aus zahlreichen Zusendungen vier österreichische und zwei deutsche Solokünstler. Den COP-Award gewann schließlich Uchenna Katzmayr Sie erhielt den mit 1.111 Euro dotierten Hauptpreis.

Ein weiterer Punkt, bei dem das Festival-Team neue Maßstäbe setzte, war der Umweltgedanke: „Colours of Percussion“ wurden als plastikfreier Event geplant und durchgeführt: von den Festivalkarten über Tragtaschen bis hin zum Einweggeschirr in der Gastronomie. Für Festival-Chef Markus Lindner eine Entscheidung mit Folgewirkung: „Musiker aus lateinamerikanischen Ländern, in denen Mülltrennung ein Fremdwort ist, aber auch Veranstalter ähnlicher Festivals haben interessiert nachgefragt und das Thema aufgegriffen. Wenn uns hier ein Beitrag zur Bewusstseinsbildung gelungen ist, war das Festival neben der künstlerischen Darbietung ein voller Erfolg“.