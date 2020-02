Ausgelassen gefeiert wurde am Wochenende bei zahlreichen Faschingsveranstaltungen im Mühlviertel. Im Zeichen des Kinos stand etwa der Maskenball des Musikvereins Bad Leonfelden: Bei der "Movie Night" im Haus am Ring feierten etliche berühmte Filmfiguren zur Musik der Leone Big Band sowie von "Grands Filous" bis in die Morgenstunden.