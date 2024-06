Ein Europameister verstärkt Mauthausens Tischtennisteam

Das Saisonabschlussfest auf dem Betriebsgelände von Hauptsponsor Glas Wiesbauer nutzten die Verantwortlichen der Askö-Sektion Tischtennis nicht nur, ,um auf eine erfolgreiche Saison in Mauthausen zurückzublicken, sondern auch für die Präsentation zweier Neuzugänge für die Bundesliga-Mannschaft. Hier wird mit Mathias Habesohn ein "Rückkehrer" ab Herbst für Mauthausen auf Punktejagd gehen. Dazu streifte am Samstag erstmals ein Spieler das Mauthausen-Trikot über, den Experten als eines der größten heimischen Talente seit Jahren nennen: Michael Gierlinger.

Der 15-Jährige aus Eberschwang (Bezirk Ried im Innkreis) wurde heuer nicht nur U15-Staatsmeister sondern hat auch den Europameistertitel in der Altersklasse U13 auf seiner Visitenkarte stehen. Zuletzt war Gierlinger bei Ebensee in der zweiten Bundesliga aktiv. Mit Mauthausen möchte er sich an die Elite der Bundesliga herantasten. "Wir haben einen Verein gesucht, der nicht nur sportlich gut aufgestellt ist, sondern wo wir auch ein persönliches Umfeld vorfinden, in dem sich Michael bestmöglich entwickeln kann", begründete sein Vater gegenüber den OÖN die Entscheidung der Familie, bei den Mühlviertlern anzudocken. "Ich bin überzeugt, dass wir mit Benjamin auch in der Bundesliga angreifen können. Außerdem haben wir mit meinem langjährigen Weggefährten Mathias Habesohn einen Spieler zu uns geholt, der mit seinem Können und seiner Erfahrung sportlich und menschlich das Team voranbringen kann", sagt Teamkapitän und Sektionsleiter Bernhard Kinz-Presslmayer.

Ein sprachloser Hauptsponsor

Nicht nur an der Spitze, sondern auch in der Breite wird Mauthausens Tischtennis-Team in der kommenden Saison ein Statement setzen. Dank der guten Nachwuchsarbeit, unter anderem mit Trainerin Liu Jia, können bereits mehrere Nachwuchsspieler in den Meisterschaftsbetrieb einsteigen. Dazu wird Mauthausen beim Verband eine fünfte Mannschaft für die Meisterschaft nennen. "Die Tischtennis-Familie in Mauthausen wächst von Jahr zu Jahr. Das ist nicht nur für den Askö, sondern für die ganz Mauthausen ein großer Gewinn", lobte Bürgermeister Thomas Punkenhofer die Arbeit der Sektion: Der Blick auf die jungen Spielerinnen und Spieler bewegte auch den langjährigen Sponsor Hubert Wiesbauer: "Ihr seid die Zukunft. Ihr macht mir eine so große Freude, dass es mir die Sprache verschlägt."

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner