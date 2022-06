Ein Ehrenring für den Gemeindearzt

Bürgermeisterin Hilde Prandner (SP) würdigte in ihrer Laudatio Dibolds Verdienste als Gemeindearzt sowie dessen vielfältige ehrenamtliche Tätigkeiten, etwa bei der Durchführung des Luftenberger Martinilaufs und des Halbmarathons. Andreas Dibold war mehr als 35 Jahre ohne Unterbrechung Gemeindearzt und anschließend noch weitere fünf Jahre als praktischer Arzt in Luftenberg tätig. Er setzte sich auch dafür ein, dass es in Luftenberg weiterhin eine Arztpraxis mit Hausapotheke gibt.