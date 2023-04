Ein echter Mühlviertler als bissiger Antiheld

Der Mühlviertler Fixstern am Kabaretthimmel, Benedikt Mitmannsgruber, gastiert am Samstag, 29. April (19.30 Uhr), im Rohrbacher Centro. Im Mühlviertel sagt man, es braucht drei Dinge, um ein erwachsener Mann zu werden: Man muss ein Kind zeugen, ein Haus bauen und einen Baum pflanzen.

Benedikt Mitmannsgruber ist kein Mann wie alle anderen. Er ist dünn, schwach, hat einen Schnauzbart, trägt einen alten Norwegerpullover und ist ein klassischer Antiheld, ein sensibler Verlierertyp. Statt ein Haus zu bauen und Vater zu werden, sitzt der aus dem Bezirk Freistadt stammende junge Mann mit einer Tasse Johanniskrauttee in einem spärlich eingerichteten Hinterzimmer in einer tristen Großstadt und schreibt lustige Geschichten.

"Der seltsame Fall des Benedikt Mitmannsgruber" erzählt vom Schicksal eines Antihelden und der Menschen, denen er in seinem Leben begegnet: Er findet die Liebe, trifft Verschwörungstheoretiker, wird enttäuscht, muss in Isolation und lernt, was von zeitloser Bedeutung ist: sein Hund, seine Freundin und Avocado-Aufstrich.

