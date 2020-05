Ein doppelter Feiertag für Mühlviertler Golfsportler

Deutlich länger als gewohnt dauerte heuer aufgrund der Pandemie-Schutzbestimmungen die Winterpause bei den Golfsportlern. Entsprechend groß war am Wochenende die Wiedersehensfreude, unter anderem im Golfclub Sterngartl, wo am Staatsfeiertag bereits früh am Morgen die ersten Flights in die Runde gingen und dabei den gut in Schuss befindlichen Platz bei herrlichem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen genießen konnten. Bis in die späten Abendstunden wurde dem Golfsport nachgegangen und die Bewegung in der Natur genossen. Das Spielergebnis schien an diesem Tag Nebensache gewesen zu sein und auch der Gesundheitsminister hätte mit Sicherheit seine Freude gehabt. Denn: Alle Anwesenden haben sich penibel an die Vorgaben der Gesundheitsbehörde gehalten.

Zwischendurch versorgte das Restaurant Waldinsel auf dem Platz mit Getränken und kleinen Snacks. Viele nahmen sich außerdem eine Portion vom Festtags-Schweinebraten, der auf dem Speiseplan stand, auch mit nach Hause. Das Restaurant selbst öffnet planmäßig erstmals am 15. Mai. Die beiden Wirte Felix und Peter können es schon jetzt kaum erwarten, die Mitglieder, Gäste und Wanderer dann kulinarisch verwöhnen zu dürfen

Anfang Juli soll dann auch der zum Teil umgestaltete Golfplatz ganz offiziell eröffnet werden. Auf der Runde kann man sich schon jetzt einen ersten Überblick verschaffen, wie sich der „neue“ GC SternGartl präsentieren wird. „Bis dahin spielen unser Mitglieder und Gäste ohne Einschränkung auf dem alten Platz“, sagt Präsident Richard Architektonidis, der sich stellvertretend für den gesamten Clubvorstand auf eine schöne Saison 2020 freut. Weitere Infos gerne auf www.golf-sterngartl.at