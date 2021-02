Ein COVID-Test kann in Freistadt zur Tagesreise werden

Der behutsame Start des Handels und vieler Dienstleistungen brachte zu Wochenbeginn im Bezirk Freistadt ein erleichtertes Aufatmen bei der Bevölkerung und vielen Unternehmen. Die Verknüpfung körpernaher Dienstleistungen mit einem negativen COVID-Test, der nicht älter als 48 Stunden sein darf, bringt jedoch zum Vorschein, dass es hier vor allem in Gemeinden abseits der eingerichteten Teststraßen noch gewaltig hakt.

40 Kilometer zum Test

Während etwa die Menschen in Freistadt und Bad Zell sowohl auf eine öffentliche Teststraße als auch auf Apotheken, die Gratistests anbieten, zurückgreifen können, artet ein Test für Menschen beispielsweise in Liebenau zur Tagesreise aus. „40 Kilometer hin, 40 Kilometer zurück, das vielleicht noch mit dem öffentlichen Verkehrsmittel? Da bleibt die vom Bund angekündigte Gratistest-Offensive total auf der Strecke“, ärgert sich Christian Naderer, Obmann der WKO Freistadt. „Wo bleibt da die Gleichbehandlung?“

Für einen Bezirk wie Freistadt mit einer Fläche von 994 Quadratkilometern seien die zwei Test-Standorte in Freistadt und Bad Zell einfach zu wenig. Zwar würden nun mit Apotheken auch private Einrichtungen kostenloste Tests anbieten können, allerdings scheinen auf der am Montag von der Apothekerkammer veröffentlichten Liste im Bezirk Freistadt wiederum nur Apotheken in Freistadt und Bad Zell auf. Für die Bewohner in periphereren Lagen eine krasse Benachteiligung, kritisiert Naderer: „Viele Unternehmer äußern bereits eine große Sorge: Wenn es so umständlich ist, zu einem kostenlosen Test für den Besuch von Friseuren, Masseuren oder Fußpflegern zu gelangen, wird das die Kunden zu den Pfuschern treiben.“ Freistadts Wirtschaftskammer richtet daher einen eindringlichen Appell an Apotheker, dass sich noch mehr zu diesem Angebot entschließen.

Für die Region Mühlviertler Alm wäre aber auch das nur eine marginale Verbesserung. Denn: Die einzige Apotheke in der Mühlviertler Alm ist in Bad Zell - und bereits dabei. Dietmar Wolfsegger, Leiter der WKO Freistadt, sieht somit die öffentliche Hand in der Pflicht: „Jetzt muss rasch gehandelt werden. Es geht um unsere Dienstleister, die mit dem Lockdown ohnehin zum wochenlangen Nichtstun verdammt waren, und jetzt Umsätze machen müssen. Es geht aber auch darum, jeden Covid-Infizierten frühestmöglich aus dem Ansteckungsrisiko herauszubekommen.“

Testbus als Lösung

Handlungsbedarf besteht für WKO-Obmann Naderer im Raum Unterweißenbach-Königswiesen sowie im Raum Pregarten-Wartberg-Hagenberg, wo im engen Umkreis 13.000 Menschen leben: „Hier braucht es kurzfristig je eine zusätzliche öffentliche Teststraße.“ Als Überbrückungslösung könnte auch ein Testbus eingerichtet werden – ein Modell, das sich etwa in bayerischen Landkreisen bewährt hat. Noch besser wäre freilich ein flächendeckendes, kostenloses Testangebot über die praktischen Ärzte in den Gemeinden.