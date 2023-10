Ein Buch, aus der Zeit und aus dem Genre gefallen

"Immer nur Krimis ist auch nicht die Erfüllung", sagt Autor Pepi Tichler zu seinem Genre-Schwenk. Der gebürtige Linzer mit Mühlviertler Ahnen gibt zu, am Anfang des neuen Buchs noch keine Ahnung gehabt zu haben, wie er einen nicht-kriminellen Handlungsstrang konstruieren sollte, und dennoch hält er seinen ersten druckfrischen Roman in Händen. Herausgekommen ist ein Mittelding zwischen Satire und "Coming of Age". Der Leser muss sich auf allerhand Überraschungen gefasst machen: "Ach Armin …" zeichnet sich nicht nur durch die unkonventionelle Erzählweise im Tichler-Stil aus, er provoziert beim Leser auch eine Fülle von "Ahas" und Erinnerungen.

"Ach Armin …" ist die Geschichte des Armin G, der im wahrsten Sinne des Wortes aus der Zeit gefallen ist. Denn nach einem Unfall hat er die letzten 37 Jahre ‚versäumt‘. Er findet sich nur schwer in dieser für ihn neuen Welt zurecht. Die technischen Neuerungen und gesellschaftlichen Entwicklungen, die passiert sind, seit er 19 Jahre alt war, kann er trotz seiner Intelligenz einfach nicht fassen. Er ist ein hochbegabter Asperger-Autist, brillant in Logik und Mathematik. Er steht vor der Herausforderung, neben dem Begreifen der veränderten Welt auch zu lernen, die Facetten des menschlichen Zusammenlebens zu erfassen. Wenn Armin vor dem Geheimnis seines Unfalls unermüdlich in Linz und Oberösterreich – von Eferding über St. Martin/M. und Kefermarkt – nach dem Mädchen seiner Träume aus der Schulzeit sucht, fiebert der Leser mit. Und leidet mit ihm, wenn er die neue Zeit einfach nicht begreifen kann.

Buchpräsentationen mit dem Autor gibt es (jeweils 18 Uhr) am 4. Oktober im ABC-Panorama-Restaurant, Hölderlinstr, am 12. Oktober im Gasthaus Seimayr, am 18. Oktober in der Pfarre St. Michael. Anmelden: pepi.tichler@gmx.at

ISBN 978-3-903385-20-7

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.