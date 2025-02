Urfahr-Umgebung: Ein Bezirk zwischen Landeshauptstadt und Staatsgrenze

URFAHR-UMGEBUNG. Oberstleutnant Martin Petermüller wurde nun auch offiziell als Bezirkspolizeikommandant von Urfahr-Umgebung eingeführt. Für den Bad Leonfeldner ist es eine Heimkehr in seinen Heimatbezirk. Zuvor war er am Bezirkspolizeikommando in Freistadt und zuletzt als Bezirkskommandant in Rohrbach im Einsatz.

Schon am 1. Jänner löste Martin Petermüller Erwin Pilgerstorfer in seiner Funktion ab. Landespolizeidirektor-Stv. Günther Humer beschrieb Martin Petermüller als Familienmenschen und leidenschaftlichen Jäger, aber vor allem als erfahrenen Polizeioffizier: "Ein Bezirkspolizeikommandant ist vor Ort, wenn es darum geht, ein gutes Team zu führen. Er ist auch Verbindungsglied zu den Blaulichtorganisationen und den Bürgermeistern im Bezirk." Diese Vernetzung sei wichtig, denn die Polizei könne das "Produkt Sicherheit" nicht alleine liefern. Mit Martin Petermüller habe man einen erfahrenen Offizier, der das Mühlviertel mit all seinen Eigenheiten wie seine Westentasche kennt.

Urfahr-Umgebung nehme aber unter den Mühlviertler Bezirken dennoch eine gewisse Sonderstellung ein. Im Süden grenzt man an die Landeshauptstadt. Hier spüre man mitunter schon gewisse Effekte der Großstadtkriminalität. Im Norden habe man die Staatsgrenze mit all ihren Herausforderungen. "Salopp gesagt geht es um die alten Schmugglerwege – Autos raus, Böller und Drogen herein", skizziert der neue Bezirkskommandant. An seinem Führungsstil, der schon unter den Rohrbacher Kollegen hoch geschätzt war, will der Bad Leonfeldner nichts ändern: "Wenn etwas ansteht, reden wir darüber. Man findet im Gespräch immer eine tragfähige Lösung", sagt er. Die Polizei ist im Bezirk Urfahr-Umgebung mit sieben Inspektionen präsent. Dort werden jährlich um die 2000 vorsätzliche Verbrechen und Vergehen bearbeitet. Ein immer größeres Thema wird im Bezirk auch die Cyberkriminalität. Dazu kommen noch etwa 2000 Verkehrsunfälle, die von der Polizei aufgenommen werden müssen.

