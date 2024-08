Ein besonderes Abendessen mit besonderem Team

Zu einem außergewöhnlichen Abendessen kamen an die 90 Gäste in das Gasthaus Süss in Oberkappel. Juniorchef Dominik Süss und Staatssekretärin Claudia Plakolm kochten gemeinsam mit Klienten des Arcus-Sozialnetzwerkes.

"Das gemeinsame Essen ist ein Zeichen des Miteinanders. Essen ist ein Akt der Gemeinschaft und des Zusammenhalts. Ich selbst bin am Wirtshaustisch aufgewachsen, wo meine Eltern immer sagten: ‚Bei uns ist jeder willkommen‘", weiß Dominik Süss um echte Mühlviertler Gastlichkeit bestens Bescheid. Am Wirtshaustisch wird zusammen gegessen und getrunken, gelacht und manchmal auch leidenschaftlich diskutiert. "Umso schöner war dieser Abend, an dem wir die Freude des Zusammenseins im Zeichen des Sozialnetzwerks Arcus feiern konnten." Unter genauer Anleitung des jungen Profikochs werkelten die Klienten in der Küche und im Service. Dabei ging es mitunter recht lustig zu. Aber Spaß am Kochen ist ja bekanntlich eine der wichtigsten Zutaten zu jedem Gericht.

Unterstützt wurden sie von Arcus-Zivildienern, und auch Claudia Plakolm krempelte die Ärmel hoch und band sich die Kochschürze um. "Unsere Zivildiener sind echte Anpacker. Nicht nur in ihren Einrichtungen, sondern auch an Abenden wie diesen gemeinsam mit Menschen mit Beeinträchtigungen bei der Bewirtung für den guten Zweck. Dominik Süss hat uns mit seinem Team auch den einen oder anderen geschickten Handgriff gezeigt, damit in der Küche und beim Servieren nichts mehr schiefgeht", freute sich Claudia Plakolm. Für lange Reden blieb übrigens keine Zeit. Immerhin hieß es 90 Gäste zu bedienen. Und weil der Erlös des Abends zur Gänze dem Arcus Sozialnetzwerk zugutekommt, packten auch die Gäste gerne mit an. So wurden etwa Oberkappels Bürgermeister Manuel Krenn und Landtagsabgeordnete Ulrike Schwarz beim Servieren der Nachspeise im Service eingeteilt.

Gelebte Inklusion

Rita Schlagnitweit und Werner Gahleitner vom Arcus Sozialnetzwerk freuten sich über den gelungenen Abend: "Ein herzliches Dankeschön an Claudia Plakolm für diese besondere Veranstaltungsidee. Wir freuen uns, dass bei uns im Mühlviertel Inklusion und Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen einen hohen Stellenwert hat." Dass die Arcus-Klienten durchaus anpacken können, beweisen diese tagtäglich in verschiedensten Einrichtungen des Sozialnetzwerkes. (fell)

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper