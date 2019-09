Ein Bayer war beim Granitbeisser der Härteste der Harten

Mit dem Sieg des bayrischen Mountainbike-Profis Matthias Alberti endete am Samstag die 26. Auflage des Granitbeisser Mountainbike-Marathons in St. Georgen am Walde. Siegerzeit: 3:16:43 Stunden. Für Alberti war es der zweite Sieg im Mühlviertel. Bereits vor zwei Jahren hatte er hier auf der Extreme-Distanz, die heuer 72,5 Kilometer betrug, für sich entscheiden können. Damals freilich noch unter dem Namen Matthias Leisl. „Ich habe in der Zwischenzeit geheiratet und den Namen meiner Frau angenommen“, klärte der sympathische Radsportler nach der Zieldurchfahrt auf.

Alberti sparte auch nicht mit Lob für die Veranstalter: „Die vielen Zuseher, eine sehr attraktive Streckenführung: Einfach großartig. Für mich war der Granitbeisser die perfekte Vorbereitung für die Deutsche Meisterschaft.“ Drei Minuten hinter dem Matthias Alberti sicherte sich der Österreicher Christoph Soukup den zweiten Platz. In Abwesenheit von Serien-Siegerin Sabine Sommer holte sich dieses Mal Anna Hofmann den Triumph bei den Damen.

Insgesamt nahmen knapp 400 Mountainbiker das Abenteuer Granitbeisser in Angriff. Bei perfekten Steckenverhältnissen, wie OK-Chef Manfred Buchberger betont: „Nachdem uns in den vergangenen Jahren zumeist der Regen begleitet hat, strahlte uns heute endlich wieder die Sonne. Das hat sich dann auch in sehr schnellen Zeiten niedergeschlagen.“

Sportliche Bestleistungen wurden auch auf den kürzeren Renndistanzen geboten: Daniel Eichmair aus Manning gewann den 39,5 Kilometer langen Medium-Bewerb, auf der Small-Distanz von 16 Kilometer blieb Philipp Kolberger aus Waldburg erfolgreich. Die „Mühlviertler-Alm“-Meisterschaft ging heuer an Iris und Richard Obereder vom Velo Team Königswiesen. Den Pokal für das erfolgreichste Team eroberte das KürnBergRadler Racing Team vor VeloKW und den Schorschi-Radsportler aus St. Georgen am Walde.

Artikel von Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel b.leitner@nachrichten.at