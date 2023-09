Ein Bayer auf weiter Flur und grandiose Sommer-Festspiele beim Granitbeißer-Marathon

Sabine Sommer holte sich in St. Georgen am Walde ihren elften Sieg beim Granitbeißer-Marathon.

Drei Distanzen gab es am Samstag beim Granitbeißer-Marathon der Mountainbiker in der Region Mühlviertler Alm zu bewältigen: Small (16 km), Medium (29,5 km) und Extrem (72,5 km). In allen drei Rennen führte der Sieg bei den Damen über die Familie Sommer aus Neumarkt im Mühlkreis: Juniorin Nicole Sommer war die Schnellste auf der Small-Distanz, Clara Sommer holte sich den Sieg auf der Medium-Strecke und Mama Sabine sommer gewann bereits zum elften Mal in ihrer Karriere den Granitbeißer der Damen auf der Extreme-Strecke. Dazu wurde Papa Alexander Sommer Zweiter in der Klasse M50 und landete in der Gesamtwertung der Extrem-Distanz auf Platz 14. "Diesen Tag werden wir uns sicher noch lange merken. Wir halten alle zusammen und haben einfach Spaß am Mountainbike-Sport. Das ist unser Erfolgsgeheimnis", sagte Sabine Sommer, die heuer die Siegerehrung in St. Georgen ausnahmsweise schwänzen musste: Unmittelbar nach ihrem Rennsieg machte sie sich auf den Weg zur Feier ihres 30. Maturajubiläums.

Attacke zur Rennmitte

Bei den Herren drückte Matthias Alberti dem Rennen auf der Extrem-Distanz seinen Stempel auf. Der Bayer gewann mit mehr als drei Minuten Vorsprung auf die beiden Mühlviertler Alexander Stadler (Hirschbach) und Michael Kampelmüller (Rainbach) und sicherte sich damit seinen dritten Granitbeißer-Sieg. "Ich habe mich vom Start weg gut gefühlt. Bei Kilometer dreißig gab es drei kurze Steigungen hintereinander: Dort habe ich die entscheidende Attacke gestartet", sagte Alberti unmittelbar nach erfolgter Zieldurchfahrt. "Matthias war heute nicht zu biegen. Ich habe seinen Vorsprung zwar noch einmal etwas zufahren können, aber am dann ist er einmal mehr auf und davon. Mit meiner Leistung bin ich zufrieden", gratulierte Vorjahressieger Stadler seinem Konkurrenten.

Beim Granitbeißer-Medium ging der Sieg heuer an Dominik Gassner (Behamberg) vor Martin Rauscher und Bernhard Hofko. Die Small-Distanz der Männer entschied entschied Jonas Gassner vor Elias Eder und Paul Fösleitner für sich.

Zufrieden war man am Samstag auch im Organisationsteam der 29. Auflage des Mühlviertler Mountainbike-Klassikers. "276 Fahrerinnen und Fahrer standen heute am Start. Fast so viele wie vor der Pandemie. Die Strecke war in einem perfekten Zustand und hat Zeiten ermöglicht, wie wir sie noch nie hatten", sagte Manfred Buchberger vom Schorschi-Team. Großes Lob von den Teilnehmern gab es einmal mehr von den Athleten für Veranstalter und Fans. Matthias Alberti: "Die Strecke ist extrem abwechslungsreich und überall stehen Fans, die einen anfeuern." Beste Voraussetzungen also für das im kommenden Jahr anstehende Jubiläumsrennen: Da wird der Granitbeißer nämlich 30 Jahre alt.

