Ein Appell an den Mut und die Menschlichkeit

Drei Pfiffe waren das Erkennungszeichen Kärntner Partisanen im Widerstand gegen die NS-Herrschaft. Eine dieser Widerstandskämpferinnen war Helena „Jelka“ Kuchar. Ihr widmeten Gregor Seberg und Sigrid Horn am Mittwochabend einen Gedenkabend der „perspektive mauthausen“ anlässlich des 77. Jahrestags der Mühlviertler Menschenhatz.

Helena Kuchar war als Teil der slowenischen Volksgruppe im südlichen Kärnten mit Hof und Kindern auf sich allein gestellt, nachdem ihr Mann in die Wehrmacht eingezogen worden war. Zunehmende Repressalien durch die lokalen Machthaber veranlassten die damals 35-jährige Frau, sich im Widerstand zu engagieren. Wohl wissend, dass sie damit nicht nur sich selbst, sondern auch ihre Kinder in höchste Gefahr brachte. Mit Auszügen aus ihrer Biografie zeichnete der Schauspieler Gregor Seberg einige Stationen des Lebenswegs von Helena Kuchar nach. Mit viel Gespür verstärkte die Liedermacherin und Sängerin Sigrid Horn am Klavier diese faszinierenden Einblicke in ein Leben, das Mut und Geradlinigkeit bis zur Selbstaufgabe als oberste Prinzipien hatte. Beide wahrten dabei aber die Balance zwischen Betroffenheit und Abschreckung, indem sie zwar Bedrohung und Gefahr ansprachen, allzu grausige Details aber aussparten.

„Nehmen wir einen Teil dieses Muts mit nach Hause“, appellierte Seberg am Ende des Abends an die Besucher im gut gefüllten Donausaal Mauthausen. „Wer wie ich selbst Kinder hat, kann erahnen, wie viel Mut Helena Kuchar hatte. Bist du deppert“, zeigte sich Sigrid Horn sichtlich bewegt. Mit stehenden Ovationen des Publikums klang der bewegende Auftritt aus. Neben Bürgermeister Thomas Punkenhofer, NR-Abg. Sabine Schatz und Landesrätin a.D. Gerti Jahn war auch Menschenrechtspreisträgerin Anna Hackl Gast bei diesem Gedenkabend, den die „perspektive mauthausen“ rund um Walter Hofstätter und Josef Katzlinger alljährlich rund um den Jahrestag der Mühlviertler Menschenhatz als Statement für Demokratie und Zivilcourage veranstalten.