Eilmsteiner ist Waldburgs neuer Bürgermeister

Dieses Ergebnis brachte am Mittwochabend die Neuwahl eines Bürgermeisters durch den Gemeinderat in Waldburg bei Freistadt. Der Ausgang der Wahl entspricht damit weitestgehend der Mandatsverteilung im Gemeinderat, in dem die ÖVP zehn Mandate hält, die SPÖ sieben und die FPÖ zwei. Die Neuwahl war notwendig geworden, nachdem der amtierende Bürgermeister Michael Hirtl (VP) nach zwölf Jahren Amtszeit seine Funktion mit Ende Juni zur Verfügung gestellt hatte.

Waldburgs neuer Bürgermeister Josef Eilmsteiner ist seit 2009 im Gemeinderat tätig. In den vergangenen Jahren war der 47-Jährige als Vizebürgermeister in vielen Belangen die rechte Hand seines Vorgängers Michael Hirtl.

Josef Eilmsteiner betreibt in Mitterreith eine kleine Landwirtschaft, ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Seine berufliche Tätigkeit im Bauhof der Gemeinde Waldburg wird Eilmsteiner künftig nicht mehr ausüben. Diese Stelle wird nun von der Gemeinde neu ausgeschrieben. In Waldburg engagierte sich Eilmsteiner unter anderem in der Feuerwehr, in der Sportunion sowie im Verband des örtlichen Biomasse-Heizwerks.