Eigenen Ökostrom teilen statt billig ins Netz einzuspeisen

Strom aus Photovoltaikanlagen boomt. Immer mehr Dächer werden zu eigenen Kraftwerken. Nicht überall ist aber die Errichtung einer PV-Anlage möglich, andererseits wird auf vielen Dächern auch "zu viel" Strom produziert. Die Einspeisetarife sind unterschiedlich, aber mitunter sehr niedrig. Die Gründung einer Energiegemeinschaft in Feldkirchen a. d. D. soll Ausgleich schaffen. Dadurch kann Ökostrom ohne eigene Stromproduktion bezogen oder überschüssiger Strom aus der eigenen Photovoltaikanlage einfach an die Nachbarn verkauft werden. Seit Oktober 2023 stellt die Energiegemeinschaft der Firma neoom die Zukunft der regionalen, dezentralen Energieversorgung auf den Kopf. Die Teilnehmer-Haushalte ersparen sich so nicht nur Stromnetzgebühren und Abgaben, sondern auch der Ausbau von regionaler erneuerbarer Energieerzeugung aus Bürgerhand wird dadurch gefördert.

Überschüssiger Strom wird natürlich vorrangig an die Teilnehmer geliefert. Sollte die Gemeinschaft nicht den gesamten Bedarf decken, insbesondere während der Nachtstunden, versorgen individuelle Stromlieferanten wie etwa die Energie AG oder der Verbund die Teilnehmer. Der Beitritt zur Energiegemeinschaft erfordert keine Umstellung oder Kündigung des aktuellen Stromlieferanten. Ein Teil des bezogenen Stroms wird von der Energiegemeinschaft direkt an die Teilnehmer geliefert, während der Rest weiterhin vom jeweiligen Stromlieferanten kommt. Die Firma neoom aus Freistadt lädt auch alle Haushalte, Unternehmen, Landwirte oder Gasthäuser mit oder ohne Photovoltaikanlagen ein, regionalen Strom zu beziehen. Neben Feldkirchen sind österreichweit schon über 50 solcher Energiegemeinschaften aktiv, weitere 100 sind bald online oder folgen in den nächsten Monaten.

Ab einer Gruppengröße von zehn Erzeugern und Verbrauchern in einer Region erledigt neoom die Gründung und den laufenden Betrieb einer erneuerbaren Energiegemeinschaft für die Initiatoren. Die Teilnehmer bauen vor allem auf die Preissicherheit: Das Konzept bietet den Mitgliedern eine Preisunabhängigkeit und Selbstbestimmung, mit einem einheitlichen Energiepreis von etwa 13 bis 18 Cent pro Kilowattstunde. Dieser einheitliche Energiepreis gilt sowohl für den Bezug als auch für das Einspeisen der Energie. Die Marktgemeinde Feldkirchen unterstützt übrigens die Möglichkeit, dass über neoom an einer Energiegemeinschaft in der Gemeinde teilgenommen werden kann.

