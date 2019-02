Eidenberg: Mann stürzt kopfüber in laufende Kettensäge

EIDENBERG. Schwere Verletzungen erlitt ein 27-jähriger Mühlviertler, als er bei Forstarbeiten kopfüber in die laufende Kettensäge stürzte. Er war von einem fallenden Baum getroffen worden.

Der Mühlviertler war mit einem 42-Jährigen aus dem Bezirk Urfahr Umgebung am Samstag früh in einem Wald im Gemeindegebiet von Eidenberg mit Forstarbeiten beschäftigt, als es zu einer Verkettung unglücklicher Umstände kam, die zu einem schweren Unfall führten. Der jüngere der beiden Männer war dabei einen am Boden liegenden Baum mit seiner Kettensäge zu entasten. Sein Kollege fällte einige Meter weiter einen Baum, der aber nicht in die vorgesehene Richtung stürzte. Der Baum drehte sich und traf den 27-Jährigen an der Schulter. Der Mann stürzte daraufhin kopfüber mit dem Gesicht voran in die laufende Kettensäge. Sein Kollege leistete sofort Erste Hilfe und verständigte die Rettung. Der schwerverletzte Arbeiter wurde mit dem Rettungshubschrauber in den MedCampus 3 geflogen.

