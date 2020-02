Eidenberg hat einen gesunden Kindergarten

Der Kindergarten Eidenberg trat auf Empfehlung der Gesunden Gemeinde diesem Netzwerk 2017 bei und wurde nun Ende Jänner nach zweijähriger Gesundheitsarbeit von Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander offiziell zum "Gesunden Kindergarten" ernannt. Das Kindergartenteam unter der Leitung von Gabriele Trinkl hat in den letzten zwei Jahren an der Erfüllung der Qualitätskriterien des Netzwerkes gearbeitet. Unter anderem wurde beim Trinkangebot auf Wasser umgestellt.

Bei der Einführung des täglichen Obsttellers und der gesunden Jause werden auch die Eltern aktiv einbezogen. Der Kindergarten Eidenberg steht eng in Verbindung mit dem Arbeitskreis der Gesunden Gemeinde. So wurden von der Gesunden Gemeinde 2018 zwei neue Hochbeete angeschafft, an deren Bearbeitung die Kinder jedes Jahr große Freude haben – besonders, wenn die Früchte und Pflanzen geerntet und von den Kindern zu gesunden Mahlzeiten verarbeitet werden.