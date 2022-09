Eichhörnchen „Piebi“ führt durch erneuerten Waldlehrpfad

Drei Jahrzehnte ist es her, da wurde in der Ortschaft Pieberschlag der Waldlehrpfad errichtet. Die Eröffnung fand zeitgleich mit jener des Mühlviertler Waldhauses statt. In der Folge erwies sich der Lehrpfad als überaus erfolgreich: Er wurde unzähligen Schulen sowie Wandergruppen erwandert und besucht.

Freilich machte sich zuletzt der Zahn der Zeit zusehends an den Schautafeln bemerkbar: Sie zeigten sich in desolatem Zustand. Zum Glück nahm im vergangenen Jahr der „Tourismuskern“ das Projekt Neugestaltung in Angriff. Mit finanzieller Unterstützung der LEADER-Region Mühlviertler Kernland wurde ein komplett neues und kinderfreundliches Konzept erstellt.

Ab sofort führt das von Windhaager Volksschülern gestaltete Maskottchen, ein Eichhörnchen namens „Piebi“, die Besucher durch den drei Kilometer langen und über weite Strecken barrierefrei zu begehenden Waldlehrpfad und versorgt sie mit Hintergrundwissen. Da wird beispielsweise in einem Rätsel das zuletzt Erlernte abgefragt und gleich gefestigt. Natürlich gibt es nach der Wanderung mit dem richtigen Lösungssatz eine Überraschung, die man sich im Gasthaus zum Waldlehrpfad abholen kann.

Der Waldlehrpfad ist frei zugänglich und kann jederzeit erkundet werden. Stärken kann man sich bei der Wanderung in der Blockhütte des Bogenparcours oder im Gasthaus zum Waldlehrpfad.