Ehrung für Schulmuseum

Beim Österreichischen Museumstag in Graz wurde das Schulmuseum Bad Leonfelden erneut mit dem Museumsgütesiegel ausgezeichnet. Damit wurde diese bedeutende Auszeichnung bereits zum dritten Mal verlängert.

Ein Museum mit "besonderer Güte" muss eine Menge an Anforderungen und Vorgaben des Österreichischen Museumsverbands erfüllen. Das Team des Schulmuseumsvereins bedankte sich anlässlich dieser Auszeichnung bei den zahlreichen Fördermitgliedern für ihre Treue. Das OÖ. Schulmuseum Bad Leonfelden zählt seit seiner Eröffnung im Jahr 1988 zu den Fixpunkten, wenn man die oberösterreichische Museumslandschaft erkunden will. Untergebracht ist es in einem der ältesten noch erhaltenen ehemaligen Schulgebäude von Oberösterreich.