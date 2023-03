Ehrenamtliche bereichern Alltag im Pflegeheim

Zehn von 88 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen beendeten nach bis zu 20-jährigem Engagement ihre Tätigkeit im Seniorenheim St. Elisabeth der Franziskanerinnen von Vöcklabruck GmbH in Rainbach. Eine Delegation aus St. Elisabeth besuchte die ausgeschiedenen Helferinnen und Helfer daheim und übergaben dabei ein kleines Dankeschön für ihre engagierte Tätigkeit im Seniorenheim.

Aktuell sind 78 Personen in St. Elisabeth ehrenamtlich tätig. Sie bereichern mit ihren Aktivitäten den Alltag der Seniorinnen und Senioren, indem sie mit ihnen singen, musizieren, basteln, vorlesen oder Karten spielen. Diese ehrenamtlichen Dienstleistungen sind eine wesentliche Säule im in der Begleitung und Betreuung der Bewohner.

Ehrenamt als wertvolle Stütze

„Das Ehrenamt ist in St. Elisabeth nicht wegzudenken, weil es sowohl für unsere 82 Bewohnerinnen und Bewohner als auch für die Bediensteten eine wertvolle Stütze darstellt. Die organisierten Rollstuhlausfahrten und alles weitere, was die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen auf die Beine stellen, sind echte Höhepunkte im Alltag. Ebenso die Begleitung unserer Bewohner in das Krankenhaus oder zum Arzt oder das Erledigen von Einkäufen. Wir freuen uns auch immer wieder über neuen Ehrenamtsnachwuchs.“, sagt Manuela Altkind, Leiterin des Betreuungs- und Pflegedienstes in St. Elisabeth.

Personen, die sich für das Ehrenamt in St. Elisabeth interessieren, erhalten weitere Informationen unter der Telefonnummer 07949 6791 41 oder per Mail unter heimleitung@seniorenheim-rainbach.at.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper