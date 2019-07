Ehepaar bei Unfall nach Sekundenschlaf verletzt

Der Mann aus dem Bezirk Perg war mit seiner Frau auf der Donaustraße in Richtung Grein unterwegs. Vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafes kam der Pensionist in der Ortschaft Struden, Gemeinde Sankt Nikola an der Donau, links von der Fahrbahn ab.

Er fuhr eine Böschung hinunter, durchquerte einen kleinen Bach und blieb nach etwa 50 Metern stehen. Beide Personen wurden unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Landesklinikum Amstetten eingeliefert.