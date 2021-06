Ehemaliger VP-Stadtrat kandidiert im Herbst auf SP-Liste

Es ist ein kleines politisches Erdbeben, das sich in den vergangenen Tagen in Freistadt ereignet hat. Heute vor einer Woche hatte VP-Sozialstadtrat Dietmar Weinzinger nicht nur seinen Rückzug aus allen politischen Ämtern sondern auch seinen Austritt aus der Volkspartei vollzogen. Nun ist klar: Weinzinger wird der Stadtpolitik erhalten bleiben. Er tritt nämlich bei der Gemeinderatswahl im Herbst – als parteifreier Kandidat – auf der SPÖ-Wahlliste an. Das wurde bei der Mitgliederversammlung der SP Freistadt am Freitagabend im Beisein der Landesvorsitzenden Birgit Gerstorfer fixiert.

„Beitrag für Freistadt leisten“

„Mir macht das Arbeiten für die Menschen in Freistadt noch immer sehr große Freude. Die lasse ich mir von einzelnen Personen nicht nehmen“, kommentiert der 45-jährige Familienvater seine Entscheidung. Er wolle weiterhin seinen persönlichen Beitrag für eine soziale Musterstadt Freistadt leisten: „In der SPÖ Freistadt wird das Gemeinsame auch gelebt und darauf freue ich mich besonders“, platziert Weinzinger auch einen Seitenhieb auf Freistadts VP-Parteichefin und Bürgermeisterin Elisabeth Teufer, deren Führungsstil er vergangene Woche als einen Grund für seinen Parteiaustritt genannt hatte.

Inhaltlich möchte sich Weinzinger weiterhin in der Sozialpolitik einbringen. Hier habe er in den vergangenen Jahren viel bewegen können – auch im Zusammenspiel mit der SPÖ. Er werde sich wie bisher um ein gutes Verhältnis zu allen Fraktionen im Gemeinderat bemühen, so Weinzinger, dem angesichts der Ereignisse der vergangenen Tage klar ist: „Bei der ersten Sitzung wird schon eine besondere Atmosphäre herrschen.“

Gratzl ist Spitzenkandidat

Einstimmig als Bürgermeister- und Spitzenkandidaten nominiert haben Freistadts Sozialdemokraten den amtierenden Vizebürgermeister Christian Gratzl. „Ich bin seit vielen Jahren ein Sozialdemokrat durch und durch. Außerdem bin ich Freistädter mit Herz und Seele! Wir sind ein tolles Team und es gibt viel zu tun in unserer schönen Stadt – etwa in den Bereichen Jugend, Verkehr und Wohnen“, so Gratzl über seine Aufgabe als Spitzenkandidat.