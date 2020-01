Ehemalige Ischler Wirtin ist neue SP-Chefin in Au

Seinen Rückzug von der Parteispitze erklärte Thomas Werner bei der Jahreshauptversammlung der SPÖ Au-Naarn. Nach fünf Jahren im Amt könne er nicht mehr jene Zeit aufbringen, die eine Führung der Ortspartei so möglich mache, wie dies den berechtigten Erwartungen der Mitglieder und Bürger entspreche. Außerordentlich froh zeigte sich Werner aber dann, mit Helga Matthey eine fähige Nachfolgerin gefunden zu haben und damit eine geordnete Amtsübergabe durchführen zu können.

Matthey stammt ursprünglich aus einer Bad Ischler Gastronomenfamilie und war jahrelang Wirtin des Alt Ischler Bräus. Weiters verfügt sie über viel kommunalpolitische Erfahrung, da sie in Bad Ischl bereits zwölf Jahre für die SPÖ im Gemeinderat vertreten war. „Mir ist es besonders wichtig, dass die BürgerInnen in unserer Gemeinde keine Berührungsängste mit der Politik haben und mit ihren Anliegen zu mir kommen“, sagt Matthey. Sie werde verstärkt den Kontakt suchen und hat einige ihrer Ideen präsentiert, wie die Bevölkerung verstärkt eingebunden werden kann. In ihrer Antrittsrede nannte Matthey leistbare Baugründe und Kinderbetreuung als Themen, die sie aufgreifen werde. Hier bestehe Handlungsbedarf. Die anschließende Wahl verlief durchgehend ohne Streichungen, so wurden neben Matthey auch ihre Stellvertreter Julia Sulzer und Norbert Elmer zu hundert Prozent ins Amt gewählt. Ebenfalls an der Hauptversammlung teilgenommen haben SPÖ Bezirksvorsitzender Bgm. Erich Wahl sowie der EU-Parlamentarier Hannes Heide.