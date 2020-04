Ed. Kaisers Gasthaus in Mauthausen: Wirtshaus im Glas

Die Mauthausener Wirtsleute Gabi und Andreas Windner haben vor zwei Jahren begonnen, Schmankerl wie Kalbsbeuschel, Gulasch oder eine vegetarische Karotten-Ingwer-Suppe in Gläser zu füllen und an den Handel zu liefern. Derzeit ist man beispielsweise bei Billa und Merkur im Regional-Regal gelistet.

"Gabi kocht seit 40 Jahren für unsere Gäste. Jetzt ist die Wirtshausküche unser Gruß an die Stammgäste und alle, die daheim Mühlviertler Wirtshaustradition genießen möchten", sagt Andreas Windner. In den vergangenen Tagen sind Online-Bestellungen aus ganz Oberösterreich in der Wirtshausküche eingetroffen.

