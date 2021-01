Nach 19 Jahren an der Spitze der Rohrbacher Bauernkammer hört Bauernbündler Georg Ecker in dieser Funktion auf. Wählen die Rohrbacher Bauern, wie sie das meist tun, wird der Hofkirchner Martin Mairhofer neuer Obmann der Bezirksbauernkammer – alles andere wäre eine Sensation. Die Obmannschaft in der Bauernkammer "tauschte" der VP-Politiker mit dem Bürgermeisteramt in Kollerschlag.