Es war Freitag, der 13. März anno 2020, an dem Rohrbachs Wirtschaftskammer-Obmann Andreas Höllinger Rotkreuz-Dienst hatte. Es war der Tag, an dem Corona im Bezirk Rohrbach richtig eingeschlagen hat. "Kurz vor Dienstschluss wurden wir zu einem Corona-Verdachtsfall zur Testung geschickt. Es herrschte eine angespannte Stimmung", erinnert er sich ein Jahr später – wieder im Rotkreuz-Dienst. "Am Abend dieses Tages war mir dann klar, am Montag darauf würde alles anders sein".