Bei der Perger Berufs- und Bildungsmesse ist heuer alles anders. Und doch ist vieles gleich geblieben. Etwa die große Zahl an Ausstellern: Mehr als 60 Aussteller – Ausbildungsbetriebe und Schulen – stellen übermorgen, Donnerstag, ihr Angebot aus. Es gibt auch wie gewohnt die Möglichkeit, auf kurzem Weg mit den Ausstellern in Kontakt zu treten. Nur eben nicht im direkten Gespräch, sondern über Computer oder Smartphone. Was den angenehmen Nebeneffekt hat, dass die Besucher heuer nirgendwo hinfahren müssen, um das gesamte Angebot zu sehen.

Heuer können sich Pflichtschüler der siebenten und achten Schulstufe zwischen 10 und 19 Uhr im Internet unter perg.jugendundberuf.info einklinken und einen virtuellen Messerundgang starten.

"Die Messe in Perg ist derzeit nicht nur der beste, sondern auch der einzige Weg, sich einen Überblick über die Möglichkeiten nach der Pflichtschule zu verschaffen", sagt Wolfgang Wimmer, Obmann der WKO Perg. "Damit schaffen es Ausbildungsbetriebe und weiterführende Schulen, den notwendigen Erstkontakt auf kurzem Weg herzustellen. Umständliche Einzelanfragen sind dann nicht notwendig und werden durch ein kompaktes Angebot an einem Tag ersetzt." Hierzu werden Informationen auch noch für eine Zeit nach der Veranstaltung online bleiben.

Die gute Übersicht sei auch für die Schulen wichtig, sagt der für den Bezirk Perg zuständige Schulqualitätsmanager Andreas Reisinger. "Für uns ist es eine zentrale Herausforderung, den Schülerinnen und Schülern die Zukunftsmöglichkeiten aufzuzeigen. Auch wenn die Rahmenbedingungen derzeit nicht günstig sind – wir machen alles, damit den Jugendlichen eine gute Zukunft ermöglicht wird."

Berufs- und Bildungsmesse Perg 18. Februar, 10 - 19 Uhr. https://perg.jugendundberuf.info

