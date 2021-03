"Earth Hour": Perg schaltet Lichter aus

Erstmals wird die Stadt gemeinsam mit Millionen Menschen weltweit die Lichter ausschalten. Um 20.30 Uhr wird im Stadtzentrum die Beleuchtung der Hausfassaden erlöschen – für eine Stunde. Auch alle Perger Haushalte sind dazu aufgerufen, sich an der Aktion zu beteiligen, indem sie ihre Wohnräume dunkel lassen, ebenso die Schaufenster in den Geschäften der Stadt.

Im vergangenen Jahr blieben bei der "Earth Hour" unter anderem das Ars Electronica Center (AEC) in Linz, das Schloss Schönbrunn in Wien sowie der Eiffelturm in Paris dunkel.

