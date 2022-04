Durch Rohrbach zieht sich bald ein roter Faden

Errichtet wird es im Auftrag der Steuerberatungskanzlei Raml & Partner. Diese hat gemeinsam mit der Kunstuniversität Linz ein Kunstwerk für das Gebäude gesucht. Das Ergebnis: "Der rote Faden". Gestaltet wurde dieser von Jamie Wagner, die Architektur-Studentin entschied damit den Ideenwettbewerb für sich. Die Jury lobte die "skulpturale Kraft und raumgreifende Dimension" des Projektes. "Es ist ein Angebot an die Besucherinnen und Besucher von Rohrbach-Berg, auf ihr zu sitzen, zu liegen, zu stehen. Die Signalfarbe Rot strahlt über den Ort des Kunstwerkes hinaus und in die Stadt hinein, gibt Orientierung und führt zugleich auch in das Gebäude hinein." Insgesamt wurden drei Einreichungen prämiert und mit 3000, 2000 und 1000 Euro belohnt. Das zweitplatzierte Projekt "Kommunizierende Gefäße" von Alexander Till und Gabriele Berger (Absolventen) arbeitet mit Granittrögen und Wasserständen, die immer gleich sind. Darin lässt sich in den Zeiten sozialer Ungleichheit und zunehmender Unterschiede zwischen Stadt und Land eine Metapher des Ausgleiches erkennen.

Jamie Wagner freut sich über den Scheck. Bild: Kunstuni

Das drittplatzierte Projekt von Paul Eis (Student Architektur), "Gesprächsraum", überzeugte durch Einfallsreichtum und einen unkonventionellen Zugang. Nur an zwei Betrachter-Standpunkten zeigt sich die Form einer leeren Sprechblase, die zur Kommunikation einlädt.

"Besonders auffällig war, wie sehr sich die Studierenden mit dem Ort auseinandergesetzt haben", sagte Jurymitglied Frank Louis von der Kunstuniversität Linz, der "überwältigt von der Vielfalt und dem Ideenreichtum" der Einreichungen war.

Teil des Ortsbildes

Auch Kanzleichef Markus Raml zeigt sich begeistert: "Meine eigene Vorstellung für den Vorplatz hat sich gewandelt, und mit dem Siegerprojekt wird das gesamte Projekt deutlich gehoben. Damit wird der Bereich vor und neben dem Futuro zu einem Ort der Begegnung."

Der Vorplatz, auf dem die künstlerische Arbeit umgesetzt werden soll, ist vom Stadtplatz aus gut sichtbar, die Skulptur soll ein dauerhafter Bestandteil des Ortsbildes werden. Raml ergänzt: "Wir können nur jedem Unternehmen empfehlen, eine Kooperation mit der Kunstuniversität durchzuführen."