Durch Katze abgelenkt: Mühlviertlerin verursachte Unfall mit drei Verletzten

Der Unfall passierte gegen 16:30 Uhr auf Höhe der Ortschaft Glasau: In einem kurzen Moment der Unaufmerksamkeit geriet eine 23-jährige Pkw-Lenkerin auf der L1498 auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Wagen einer 24-Jährigen aus dem Bezirk Rohrbach.

Sie sei durch die Katze, die ihre Beifahrerin (52) in einer Box auf dem Schoß hatte, abgelenkt gewesen, sagte die Unfallverursacherin später der Polizei. Alle drei Frauen wurden bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie in das UKH nach Linz gebracht werden mussten.

Es war dies nicht der einzige Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag im Bezirk Urfahr-Umgebung: Nur gut eine Stunden davor war eine 54-jährige Linzerin auf der B126 im Gemeindegebiet von Sonnberg im Mühlkreis verunglückt.

Der Pkw durchschlug einen Zaun und kam bei einem Wohnhaus zum Stillstand. Bild: FF Zwettl an der Rodl

Die Frau verlor auf Höhe der Ortschaft Rudersbach die Kontrolle über ihren Pkw und kam nach links von der Fahrbahn ab. Ihr Wagen fuhr 70 Meter über einen Abhang und blieb seitlich an einem Wohnhaus liegen.

Die Frau wurde vom Notarzt versorgt und dann in das Kepler Uniklinikum gebracht, teilte die Polizei am Abend mit. Für die Aufräumarbeiten rückte die Freiwillige Feuerwehr Zwettl an der Rodl an.

